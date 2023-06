Après le grave accident de Sergio Rico, "il n'y aura pas de fête" pour le titre du PSG

La préparation du dernier match - sans enjeux - du PSG en Ligue 1, contre Clermont samedi (21h), s'en retrouve bouleversé. "On essaye de se changer les idées à travers des séances d'entraînement qui ne correspondent en rien à une préparation de match", explique l'entraîneur parisien. "Tout le temps passé en dehors du terrain, nos pensées sont pour Sergio. On fait en sorte, dès qu'on est sur le terrain, d'amener le plus de situations ludiques pour que les joueurs puissent évacuer toute cette tristesse, cette haine. On essaye d'amener du plaisir. Cela dure une heure, une heure dix, et les joueurs prennent ce moment-là comme un bol d'oxygène", ajoute-t-il.