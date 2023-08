PSG : Kylian Mbappé officiellement en fin de contrat en 2024, quelles issues possibles ?

La première est celle qui agite la planète football : un transfert dès cet été. Cette hypothèse, encore inimaginable au printemps dernier, est ouvertement sur la table des décideurs qataris. Elle permettrait au club de la capitale de récolter une importante somme d'argent liée au transfert, ce qui ne serait pas le cas en cas de départ libre du joueur l'été prochain. Et ce n'est pas un détail, tant l'importance de Kylian Mbappé dans l'effectif parisien n'est plus à prouver (meilleur buteur de l'histoire du club, élu meilleur joueur de L1 depuis 2019...) et qu'il conviendrait de le remplacer.

Pour lui mettre la pression, le PSG a d'ailleurs pris des sanctions. Les hommes de Luis Enrique se sont envolés au Japon, pour la suite de la préparation, sans lui. Une première depuis l'arrivée du joueur dans la capitale, qui l'a obligé à s'entraîner à Poissy avec les joueurs sur lesquels le nouvel entraîneur parisien ne compte pas. Pour l'heure, cela n'a rien changé aux volontés de Mbappé, toujours Parisien, et qui a repoussé l'offre d'un club d'Arabie saoudite, qui s'était positionné pour le recruter. Le mercato est ouvert jusqu'au 1ᵉʳ septembre.