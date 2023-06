Quatre bonnes raisons de ne pas manquer la 38e et dernière journée de Ligue 1 ce samedi

La saison prochaine, six clubs français représenteront l'Hexagone en coupe d'Europe, contre sept dès 2024. Quatre d'entre eux sont déjà connus : le Paris Saint-Germain, qui ne fera pas la fête après son titre en raison de l'accident grave de Sergio Rico, le RC Lens, qualifié pour la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille, qui vient de perdre son entraîneur Igor Tudor, et Toulouse, vainqueur de la Coupe de France.

Les deux derniers billets, respectivement qualificatifs pour la Ligue Europa (4e) et la Ligue Europa Conférence (5e), sont actuellement entre les mains de Lille et de Rennes. Les Dogues (66 points), qui se déplacent à Troyes, déjà condamné, ont leur destin entre leurs mains : une victoire leur permettra d'accéder à la C3.

Derrière, les Bretons (65 points) seront également assurés de disputer une compétition européenne s'ils l'emportent chez leurs voisins brestois, tant ils bénéficient d'une différence de buts favorable (+29) par rapport à Monaco (65 points, +13). Les Monégasques, qui pouvaient prétendre au podium il y a encore quelques semaines, connaissent le chemin pour se hisser en Europe : prendre des points face à Toulouse et espérer un accroc d'un de leurs concurrents directs.

De l'espoir, il n'en est en revanche plus vraiment question à Lyon, mathématiquement toujours dans la course. Le club dirigé durant 36 ans par Jean-Michel Aulas (62 points), qui se déplace à Nice, a trois longueurs de retard sur la dernière place européenne, et une différence de buts à combler (+20). Seul un concours de circonstances, proche du miracle, permettrait à l'OL d'arracher sa qualification continentale.