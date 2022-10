Ligue 1 : Islam Slimani soutient avoir été traité de "sale arabe" par un joueur de Clermont

Des propos que Johan Gastien s'est défendu d'avoir tenus. "Je n'ai pas trop envie d'en parler mais il n'y a pas que des gens intelligents, pour moi, sur le terrain mais c'est comme ça", a-t-il réagi. "C'est regrettable venant de la part d'un mec (Islam Slimani, ndlr) qui a 500 matchs en professionnels, cela m'embête un peu. Il dit beaucoup de choses mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a des collègues à côté, des collègues de Brest à côté et qui me disent qu'il n'est pas tout à fait net non plus."