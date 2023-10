"Révoltant" et "inadmissible" : le report d’OM-OL après le caillassage du bus lyonnais ne passe pas

Les images sont impressionnantes. Ce dimanche 29 octobre, le match entre Marseille et Lyon a été reporté après des incidents en amont de la rencontre. Le bus des joueurs de l'OL a été visé par des tirs de projectiles, avant son arrivée au stade Vélodrome, blessant l'entraîneur rhodanien Fabio Grosso. Sur des images du diffuseur Prime Video, l'entraîneur lyonnais a été aperçu le visage en sang, puis avec un bandage à la tête en sortant de l'infirmerie située dans les couloirs du Stade Vélodrome.

Des incidents rapidement condamnés par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Cette dernière a dénoncé des "images révoltantes" et "inadmissibles" qui "nient les valeurs même du foot et du sport" auprès de l'AFP. "Je souhaite que l'enquête soit menée très rapidement, que les auteurs soient retrouvés et qu'ils soient sévèrement sanctionnés", a-t-elle déclaré en marge d'une cérémonie sportive à Paris. "Ces agissements marqués par la bêtise et la haine, qui n’ont rien à voir avec le sport, doivent être éradiqués avec la plus grande détermination par le collectif de tous les acteurs, publics et privés, qui aiment véritablement le sport et doivent s’unir plus fermement que jamais pour le défendre", a également écrit sur X (ex-Twitter) la ministre.