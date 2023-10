Montpellier-Clermont : définitivement arrêté après un jet de pétard, le match sera rejoué à huis clos

Le club, qui avait indiqué vouloir déposer plainte à l'encontre de l'auteur de cet acte, a appelé à "éradiquer ce type de comportements au sein de nos stades". Deux hommes ont été placés sous contrôle judiciaire et seront jugés mi-novembre. Le premier est poursuivi pour "violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une ITT de moins de huit jours" lors d'une manifestation sportive, et "usage de fusée ou artifice dans une enceinte sportive". Le second, soupçonné d'avoir remis le pétard au premier - ce qu'il dément -, est poursuivi pour "détention de fusée ou artifice dans une enceinte sportive lors d'une manifestation sportive".