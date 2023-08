Ligue 1 : six joueurs de Brest coincés dans un ascenseur... à 3 heures d'un match

Une victoire loin d'être gagnée d'avance ! Dimanche 20 août, le Stade Brestois s'est imposé 2 buts à 1 sur la pelouse du promu havrais. Et pourtant, ils auraient bien pu être contraints de déclarer forfait à quelques instants du coup d'envoi. Et pour cause, six joueurs de l'effectif brestois se sont retrouvés bloqués pendant près d'une heure dans l'ascenseur de leur hôtel avant de rejoindre le Stade Océane.

Brendan Chardonnet (défenseur), Axel Camblan (attaquant), Jérémy Le Douaron (attaquant), Hugo Magnetti (milieu de terrain), Mathias Pereira-Lage et Romain Del Castillo ont été bloqués entre deux étages de l'hôtel avant que les pompiers du Havre viennent les "libérer" une quarantaine de minutes plus tard, à la mi-journée. Une péripétie que le défenseur s'est empressé de partager sur les réseaux sociaux, dimanche soir.

La scène, publiée sur X (ex-Twitter), a suscité des dizaines de réactions depuis. Quand certaines internautes ont tenté un parallèle sportif avec cette mésaventure, d'autres ont préféré rire de cet incident finalement sans gravité pour les joueurs.