Mauricio Pochettino et le PSG, un divorce à 15 millions d’euros ?

Depuis quelques semaines, un vent de renouveau souffle au Parc des Princes et depuis l’élimination précoce en Ligue des champions, plus personne, au sein du club, ne voit Mauricio Pochettino sur le banc parisien lors de la saison 2022-2023. Selon L’Équipe, le club de la capitale serait actuellement à la recherche de son remplaçant et lui-même ne se ferait que peu d’illusion sur son futur à Paris.

Pourtant, l’Argentin a tenu à se défendre en conférence d’après-match contre le RC Lens : "En dix-huit mois, on vient de remporter trois titres. J'espère qu'on aura l'occasion d'en remporter d'autres dans le futur".