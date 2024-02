Football : le Bordelais Alberth Elis placé dans un coma artificiel après un choc à la tête

Alberth Elis a été placé dans un coma artificiel puis opéré dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février. L'attaquant des Girondins de Bordeaux a reçu un coup à la tête lors d'un match contre Guingamp, samedi soir.

Le monde du football s'inquiète après qu'Alberth Elis a été placé dans un coma artificiel suite à un coup à la tête en plein match, samedi 24 février. C'est au cours d'une rencontre avec Guingamp, à peine entamée, que l'attaquant des Girondins de Bordeaux a percuté dans les airs un joueur de l'équipe adverse, Donatien Gomis, avant de retomber sur la pelouse.

Une opération de la boite crânienne

Pris en charge pendant huit minutes, le joueur hondurien de 28 ans a finalement été évacué pour être transféré à l'hôpital puis placé dans un coma artificiel, sur décision des médecins. "Alberth Elis est parti à l'hôpital afin de passer des examens médicaux. On lui souhaite un prompt rétablissement", a tweeté son équipe samedi soir, qui s'est refusée à plus de détails et a brandi le secret médical. Admis au CHU Pellegrin, Alberth Elis aurait été opéré de la boite crânienne dans la nuit. Si l'opération semble s'être bien déroulée, son état de santé reste préoccupant, d'après France Bleu Gironde.

"Cette victoire on la dédicace à Alberth Elis", a réagi son coéquipier Gaetan Weissbeck, une fois la rencontre terminée sur une victoire à domicile (1-0). L'attaquant des Girondins a depuis reçu de nombreuses marques de soutien, venant des clubs et d'autres joueurs. "Toutes nos pensées sont tournées ce matin vers Alberth Elis. On espère avoir vite de bonnes nouvelles. Alberth, toute la Team AJA est avec toi", a communiqué le club d'Auxerre, tout comme le Toulouse FC, qui lui a transmis "toute sa force" et ses "vœux de bon rétablissement".

Dans la même lignée, le Sporting Club de Bastia a eu "une forte pensée pour Alberth Elis, joueur des Girondins, gravement touché hier. Nous lui adressons tout notre courage et nos vœux de prompt rétablissement". Le Stade Lavallois Mayenne FC a lui aussi exprimé sa solidarité avec le joueur : "Ce matin nous pensons fort à Alberth Elis! Tout le Stade Lavallois est avec toi!". Dans une story postée sur Instagram, Kylian Mbappé a également tenu à lui adresser un message : "Toutes mes pensées positives vont pour toi Alberth Elis".