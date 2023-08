Ligue 2 : le match entre Ajaccio et Bordeaux interrompu après une bagarre entre supporters

Dans un communiqué, le club bordelais a dénoncé "le non respect par un groupe isolé de (ses) supporters de l’arrêté préfectoral interdisant leur présence au stade François-Coty d’Ajaccio". "Le club est en contact étroit avec la préfecture et les délégués de la Ligue pour permettre leur expulsion, leur sanction, et salue la décision de reprise du match", poursuit le texte, précisant que les Girondins "prendront par la suite toutes les mesures nécessaires pour sanctionner ce comportement inadmissible qui ne reflète en rien la culture des supporters des Girondins".