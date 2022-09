Ligue des champions : la Juventus, l'autre 6-1 qui a plombé le PSG

Le choc attendu accouche d'une souris. Dans un match à sens unique, la bande à Zidane et Deschamps inflige une rouste (1-6) à l'équipe entraînée par la paire Ricardo-Joël Bats. Avec le recul, le PSG l'a peut-être un peu cherché, en allant se préparer dans l'océan Indien, loin de l'hiver glacial parisien, occasionnant au retour un choc thermique, en plus du décalage horaire. "On était partis huit jours à l'île Maurice, où il faisait plus de 30 degrés. Là, on arrive un ou deux jours avant le match, il fait -5 degrés, le terrain est gelé", racontera en 2017 dans So Foot l'ancien défenseur Didier Domi, présent aux premières loges de l'humiliation parisienne. Pour être sûr de bien se plomber, le matin même du match, le club francilien annonce la mise à l'écart du jeune crack Nicolas Anelka, 17 ans, insatisfait de son sort dans la capitale et parti négocier son transfert à Arsenal.