Tottenham-OM : pourquoi Alexis Sanchez ne sera pas de la partie

Son comeback à Londres attendra. Le hasard du tirage a placé l'OM, où Alexis Sanchez est arrivé libre durant le mercato, dans la même poule que Tottenham. Alors qu'il a fait le bonheur des fans d'Arsenal, le club voisin, durant quatre saisons, Alexis Sanchez s'imaginait bien faire un retour triomphal chez l'ennemi des Gunners. S'imaginer seulement, puisqu'il sera pas du voyage à White Hart Lane, mercredi 7 septembre (à 21h, en live commenté sur TF1info). À contre cœur, Igor Tudor va devoir se passer de sa recrue phare de l'été (3 buts en 5 matchs) pour les retrouvailles des Phocéens avec la Ligue des champions.

Le motif ? Que les supporters de l'OM se rassurent, ce n'est ni une blessure ni un choix sportif. El Niño Maravilla, qui signifie "l'enfant prodige" en espagnol, est tout bonnement suspendu. Le 8 mars dernier, il a été exclu pour son dernier match européen avec l'Inter Milan, contre Liverpool en huitièmes de finale de la compétition. Déjà averti, l'ancien joueur du Barça avait écopé d'un second carton jaune à l'heure de jeu, entraînant sa suspension automatique pour le prochain match de Coupe d'Europe. Or, au moment de signer à Marseille, il a amené dans ses valises cette suspension non purgée.