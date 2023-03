Bayern Munich-PSG : Gianluigi Donnarumma, le maillon faible ?

"Ce match résume bien son profil. Même s'il y a des joueurs responsables sur le but munichois, il doit la sortir. En revanche, l'arrêt d'après sur Choupo-Moting en laissant traîner la main pour empêcher le 0-2, c'est un arrêt que peu de gardiens au monde peuvent accomplir", a insisté son prédécesseur dans la cage parisienne, selon qui "on ne lui passe rien". "Dans les compartiments du jeu très compliqués, l'Italien est l'un des meilleurs en Europe. Ce qui est compliqué, il l'a dans les gants." Pour le PSG, il faut espérer que ce soit ce Donnarumma-là, et pas le "Gigio" gaffeur, qui soit de sortie à Munich.