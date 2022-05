Jusqu'à 5000 euros... on a tenté d'acheter une place pour la finale Liverpool-Real Madrid

Officiellement, il ne reste plus aucune place disponible depuis le 28 avril. Les 52.000 billets mis à la vente, 20.000 pour chaque équipe et 12.000 pour le grand public, ont tous été pourvus. Malgré cette pénurie, quelques éternels optimistes ne désespèrent pas de mettre la main sur le précieux Graal avant le coup d'envoi. Des dizaines de messages postés sur les réseaux sociaux demandent tous, à peu près, la même chose : "Qui vend des places pour la finale de la Ligue des champions ?", "Je cherche des billets, idéalement en tribune Madrid" ou encore "Quelqu'un a un plan pour assister au match ?"

Sans trop y croire, TF1info s'est lancé dans cette chasse aux tickets, avec l'objectif de dégoter une place à un prix abordable. On vous le dit de suite, nos espoirs ont été vite douchés. Le circuit officiel clos, nous nous sommes redirigés vers les bourses d'échanges. Rien chez les revendeurs Viagogo ou StubHub, deux des principaux leaders du marché. En cherchant un peu plus longtemps sur d'autres plateformes, moins connues et donc moins fiables, nous avons finalement trouvé des billets pour Liverpool-Real Madrid. Sauf que là, c'est le prix qui coince... et pas qu'un peu ! Comptez 2400 euros pour une catégorie 4, soit 34 fois le prix de départ (70 euros). Pour une catégorie 2, vendue 490 euros, on nous demande 4200 euros. Pour une catégorie 1, les places les plus chères s'échangent contre 5000 euros, plus de 7 fois le prix de vente (690 euros) fixé par l'UEFA.