Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale Liverpool-Real Madrid ?

La finale de la C1 en clair sur TF1. Une semaine tout pile après le sacre européen des Lyonnaises contre le Barça (3-1), le huitième titre de leur histoire, retransmis en direct sur TMC, le football débarque en prime-time sur la Une.

Initialement prévue à Saint-Pétersbourg, la 67e finale de la Ligue des champions a été transférée au Stade de France, à Saint-Denis, en raison de l'invasion russe en Ukraine. L'enceinte dyonisienne va accueillir l'ultime confrontation de la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la troisième fois, après 2000 et 2006. Il y a 16 ans, le Barça de Ronaldinho, Samuel Eto'o et Ludovic Giuly avait soulevé la "Coupe aux grandes oreilles", en battant les Gunners de Thierry Henry (2-1).