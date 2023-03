"Notre maximum, c'est ça" : le PSG de Mbappé a fait face à ses propres limites

Très (trop ?) limités en qualité et en profondeur, les coéquipiers de Danilo n'ont, qui plus est, pas été assez bons à Munich. "Malheureusement, on doit dire que le Bayern était plus fort que nous. (...) C'est une équipe très physique, qui gagne beaucoup de duels. Aujourd'hui, nous, on n'en a pas gagné beaucoup. Et quand c'est comme ça, c'est difficile", a concédé au micro de Canal+ le milieu portugais, l'un des seuls Parisiens à avoir fait son match du côté de l'Allianz Arena. "Je n'ai pas de mots."

"Pour progresser, on doit être tous ensemble", a continué l'ancien capitaine de Porto, alors que le PSG a encore péché par excès d'individualisme. S'il s'est gardé de les nommer, certains joueurs - Lionel Messi en tête - ont dû avoir les oreilles qui sifflent. "On doit faire les choses ensemble, pas individuellement. On doit continuer à essayer de progresser parce que Paris est un grand club. On doit être fiers de nous-mêmes, parce qu'on a de grands joueurs ici, qui doivent travailler ensemble pour grandir."