Ligue des champions : avant OM-Francfort, les abords du Vélodrome se barricadent

Un match classé 5 sur 5 sur l'échelle des risques. Preuve, s'il en fallait, que Marseille s'attend au pire. Cinq jours après les violences innommables perpétrées en amont de la rencontre de Ligue Europa Conférence opposant l'OGC Nice au FC Cologne (1-1), jeudi 8 septembre, c'est la boule au ventre que la cité phocéenne se prépare à accueillir l'Eintracht Francfort. Mardi 13 septembre, 3300 supporters allemands "détenteurs de billets" vont garnir le parcage visiteur du Vélodrome, en marge de l'affiche de Ligue de champions entre l'OM et le vainqueur de la dernière Ligue Europa (à 21h, en live commenté sur TF1info).

Or, ce sont "jusqu'à 5000 autres personnes démunies de titre" - dont "plusieurs centaines" qui "sont potentiellement des ultras" - qui pourraient se présenter devant les portes du stade, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. Un arrivage massif de supporters allemands, sans doute sous-estimé, qui a poussé les autorités à prendre des mesures préventives - dispositif de sécurité renforcé avec un millier de gendarmes et policiers mobilisés, interdiction de la vente d'alcool à emporter, parcage et acheminement sous escorte policière des fans adverses... - dans l'espoir d'éviter tout débordement pendant l'avant-match.