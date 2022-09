Ligue des champions : cette terrible série à laquelle Marseille veut mettre fin mardi contre Francfort

En revanche, les coéquipiers de la nouvelle recrue star Alexis Sanchez ont manqué leur entrée en lice en Ligue des champions. En infériorité numérique pendant près de 45 minutes, ils se sont inclinés mercredi 7 septembre contre un Tottenham réaliste (2-0). Plutôt séduisants lors du premier acte, et même globalement dominateurs, ils ont manqué de tranchant dans les derniers mètres pour véritablement faire trembler les hommes d'Antonio Conte. L'exclusion de Chancel Mbemba pour un tacle non maîtrisé a sonné le glas des ambitions de ses partenaires dès le retour des vestiaires.

Versés dans un groupe abordable - si ce n'est le plus abordable - pour son retour dans la plus belle des compétitions, les Olympiens ont l'ambition de bien figurer (et de rapporter, si possible, des points UEFA à la France). Au vu de l'adversité, ils ont également pour objectif de mettre fin à leur disette de phases finales dans la compétition, qu'ils n'ont plus atteinte depuis 2012, soit dix ans ! À titre de comparaison, Lyon et Monaco - deux clubs de l'Hexagone aux moyens et ambitions similaires - sont sortis des poules à plusieurs reprises, ces dernières années (huitième de finale en 2018-2019 et demi-finale en 2019-2020 pour l'OL, quart de finale en 2014-2015 et demi-finale en 2016-2017 pour l'ASM).

Les Marseillais restent, en plus, sur 15 défaites lors de leurs 16 derniers matchs dans la compétition. Vaincu en huitième de finale retour par l'Inter Milan (2-1) puis deux fois par le Bayern Munich en quarts de finale (0-2, 2-0) en 2012, l'OM a ensuite enchaîné avec un zéro pointé lors de la phase de poules 2013-2014 (6 défaites contre Arsenal, Naples et Dortmund). Le club du sud de la France n'a, enfin, glané qu'une seule petite victoire en 2020-2021, contre les Grecs de l'Olympiakos (2-1).