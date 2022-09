Ligue des champions : sur quelles chaînes et à quelle heure regarder PSG-Juventus Turin ?

Et si cette fois, c'était la bonne année ? Six mois après son (nouvel) échec en huitièmes de finale contre le Real Madrid, futur vainqueur de Liverpool (1-0) en finale, le PSG repart à la conquête de l'Europe. Avec une ambition décuplée et une envie retrouvée, insufflées par son nouvel entraîneur, Christophe Galtier. Alors que le club de la capitale a parfaitement négocié l'entame de sa saison (6 victoires et 28 buts marqués en 7 matchs), initiée par la victoire fédératrice au Trophée des champions, l'heure est enfin venue de voir ce que la bande à Kylian Mbappé a vraiment dans le ventre.

Et le hasard du calendrier a bien fait les choses, puisque c'est face à la Juventus Turin, mardi 6 septembre (à 21h, en live commenté sur TF1info), au Parc des Princes, que le PSG va lancer sa campagne européenne 2022-2023. Un choc face à, ni plus ni moins, que l'adversaire le plus coriace de sa poule, où ont également été versés le Maccabi Haïfa et le Benfica Lisbonne. L'occasion de voir où les Parisiens en sont, individuellement et collectivement, un mois après la reprise de la saison.