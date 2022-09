Ligue des champions : sur quelles chaînes et à quelle heure regarder Tottenham-OM ?

Tout sauf de la figuration. Après deux dernières campagnes européennes (2013-14 et 2020-2021) calamiteuses, sanctionnées par un titre record de 13 défaites consécutives, du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des champions, l'OM veut renouer avec sa gloire d'antan. Et les partenaires de Mattéo Guendouzi débordent d'ambition. En pleine bourre en championnat, avec cinq victoires pour un nul (13 buts inscrits, 3 encaissés), les hommes d'Igor Tudor avancent sûrs de leurs forces et conscients de leurs faiblesses, à l'heure de retrouver la grande Coupe d'Europe. Une compétition à laquelle ils comptent faire honneur.

"Ce match arrive à un moment où beaucoup de joueurs sont en bonne forme", a indiqué le coach phocéen, après la victoire tout en maîtrise à Auxerre (2-0), le week-end passé. "C'est une compétition fantastique, nous sommes issus du chapeau 4, mais on veut bien y figurer. On doit être bon en tant qu'équipe, le résultat découlera de cela." "On est un grand club, qui doit être le plus haut possible. On doit passer les poules, ça n'est pas facile, mais c'est important pour donner une bonne image de l'OM", a assuré à l'AFP le défenseur congolais Chancel Mbemba, débarqué cet été sur la Canebière, en provenance du FC Porto.