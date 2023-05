EN DIRECT - Milan-Inter : un derby qui signe le retour au sommet de l'Italie

Pour son premier "euroderby" depuis 2005, l'AC Milan, en quête de son glorieux passé de septuple lauréat, part favori. Mais gare à ne pas vendre la peau des Nerazzurri avant de les avoir joués. "Il faudra utiliser notre tête et notre cœur (...), car il y aura des imprévus", a prévenu le coach italien, frère de Filippo "Super Pippo" Inzaghi, légende du rival rossonero. "Des derbys, on en a fait sept depuis deux ans, on en a gagné et perdu. Chaque match a son histoire." "Dans ce type de matchs, on a besoin que chacun soit motivé à 100% et même à 110%", a assuré le buteur milanais, Olivier Giroud. La motivation, ce n'est pas ce qui devrait leur manquer.