Inter-AC Milan : le temps du bonheur... ou des regrets ?

On les dit déjà un pied et neuf orteils à Istanbul. Tombeurs par K.-O. de l'AC Milan (0-2), leur frère rival, en demi-finale aller de Ligue des champions, les Intéristes ont dominé leur sujet de la tête et des épaules. Grâce à deux buts précoces d'Edin Dzeko et de Henrik Mkhitaryan en 11 minutes de jeu, les hommes de Simone Inzaghi ont pris une sérieuse option en vue de la finale, le 10 juin prochain. Ce que confirment les chiffres : vainqueur par deux buts d'écart à San Siro, l'Inter a 91% de chances (20 sur 22) - 88% avec le score exact de 0-2 (14 sur 16) - de se qualifier, selon les statistiques des confrontations à élimination directe établies depuis la suppression de la règle du but à l'extérieur, toutes compétitions européennes confondues.

Pourtant, au regard la physionomie du match aller, où l'AC Milan n'a cadré qu'un seul tir (à la 92 minute !), les Nerazzurri ont un goût d'inachevé en bouche. "On a commencé le match de façon exceptionnelle, c'est pour ça qu'on a rapidement marqué. On a géré la première période tranquillement. En deuxième période, on a baissé l'intensité", a reconnu Lautaro Martinez. Avec plus de réussite ou de réalisme, c'est selon, les Intéristes auraient pu l'emporter plus largement. Et ainsi tuer tout suspense avant même le match retour à Giuseppe-Meazza, mardi 16 mai (à 21h, en live commenté sur TF1info). Mais Mike Maignan, son poteau (16e) et la VAR sur un penalty annulé à juste titre (30e) ont contrecarré leurs plans. De quoi leur laisser des regrets.