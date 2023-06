Ligue des champions : l'arbitre désigné pour la finale fait polémique

Après l'ouverture d'une enquête par l'Union européenne des associations de football, Szymon Marciniak, qui a récemment arbitré la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, s'est rapidement excusé. "Après réflexion et une enquête plus approfondie, il s'est avéré que j'ai été gravement induit en erreur et que j'ignorais totalement la véritable nature et les affiliations de l'événement", assure l'homme au sifflet. "Je ne savais pas que (cet événement) était associé à un mouvement d'extrême droite polonais. Si je l'avais su, j'aurais catégoriquement décliné l'invitation. Les valeurs promues par ce mouvement sont totalement contraires à mes convictions personnelles et aux principes que je m'efforce de défendre dans ma vie", poursuit-il dans une déclaration communiquée par l'UEFA.