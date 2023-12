"Comment on va faire pour les JO ?" : le coup de gueule de l'entraîneur du RC Lens contre les interdictions de supporters

Le RC Lens accueille ce mardi le Séville FC (18h45) pour son dernier match de poules de la Ligue des champions. Une rencontre qui doit se disputer sans supporters espagnols, interdits de déplacement par les autorités. "Comment on va faire pour les Jeux olympiques si on ne peut pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol ?", s'est interrogé Franck Haise, l'entraîneur de Lens.

Les interdictions de déplacement se multiplient, et elles touchent désormais les matchs de Coupe d'Europe. Depuis la mort d'un supporter du FC Nantes, début décembre, en marge de la réception de l'OGC Nice, les autorités ont décidé de taper du poing sur la table. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a plaidé pour l'interdiction de déplacement des supporters adverses lors des matchs à risque, une mesure effective jusqu'au 18 décembre. Une période qui inclut donc le match de Ligue des champions entre le RC Lens et le Séville FC, ce mardi au stade Bollaert-Delelis (18h45 en live commenté sur TF1info).

"Je vais interdire aux supporters de Séville de venir à Lens", a confirmé dimanche au média en ligne Brut le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le seul à pouvoir prendre de tels arrêtés. Il en avait déjà pris huit pour les matchs de Ligue 1 et de Coupe de France du week-end dernier, dont quatre avaient été annulés par la justice.

Ils sont 300 et au dernier moment, on leur dit non... Franck Haise, entraîneur du RC Lens

À Lens, dont l'avenir européen dépend de cette rencontre, la décision de ne pas recevoir les supporters du club espagnol passe mal. "Les fans de Séville ont organisé non pas un déplacement, mais un voyage", insiste ce lundi l'entraîneur des vice-champions de France, Franck Haise, alors que près de 2000 kilomètres séparent la ville du nord de la France et celle du sud de l'Espagne. Le technicien rappelle que la date du match est connue depuis le tirage au sort, fin août.

"Ils sont 300 ou 400 et au dernier moment, on leur dit non parce qu'il y a certains problèmes", peste-t-il. "Tous les pays en ont. On leur dit de rester chez eux, à même pas dix mois des Jeux olympiques... Mais comment on va faire pour les Jeux olympiques, si on ne peut pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol ?", s'interroge-t-il. "Au-delà de la forme, tardive, il y a un vrai problème. [...] Je ne crois pas que ce soit la bonne solution."

Le club espagnol a également réagi, protestant contre une mesure jugée "disproportionnée". Cette décision "porte préjudice à nos supporters en particulier et au football en général, avec des mesures disproportionnées qui ne semblent pas justifiées", a fustigé le 16ᵉ de Liga dans un communiqué publié dimanche, peu après les déclarations de Gérald Darmanin. Ce lundi, le club andalou a annoncé faire appel, ajoutant être en contact avec le gouvernement espagnol pour tenter d'obtenir la levée de cette interdiction et indiqué qu'il allait se tourner vers l'UEFA, l'instance européenne du football.

Avant de connaître la suite des démarches, les supporters de Séville ont reçu le soutien des fans Lensois. Dans un communiqué, les Red Tigers 1994, le principal groupe de supporters des "Sang et Or", ont affirmé qu'ils étaient prêts à "laisser (leurs) places pour les faire entrer en tribune". "Les supporters sévillans ont déjà réservé et payé leurs moyens de transport, leurs places et leurs nuits d'hôtel", ont-ils souligné. "Fidèles aux valeurs fortes d'accueil, d'hospitalité et de convivialité du bassin minier, [...] nous ferons en sorte de les accueillir."