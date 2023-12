Ligue des champions, Ligue Europa... Les enjeux de la semaine décisive des clubs français

Les six clubs français engagés en Coupe d'Europe disputent cette semaine la sixième et dernière journée des phases de poules. Tous peuvent poursuivre leur parcours européen lors des phases à élimination directe. Leur qualification est cruciale pour l'indice UEFA du football français.

Qui représentera la France parmi le gratin européen en février ? Ce mardi, mercredi et jeudi, les six clubs français engagés en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conference disputent leur sixième et ultime match de la phase de poules. Si les enjeux de chaque équipe sont variés, tous les résultats sont cruciaux pour permettre à la France de repasser devant les Pays-Bas à l'indice UEFA (le classement des pays en fonction des résultats des clubs en Coupe d'Europe), et ainsi conserver quatre places en Ligue des champions en 2025. TF1info fait le point sur les enjeux.

Le RC s'apprête à quitter la C1, mais...

La première équipe à se lancer est le RC Lens, ce mardi (18h45 en live commenté sur TF1info), à l'occasion de la réception du FC Séville. Et une chose est déjà certaine : l'hymne de la Ligue des champions résonnera pour la dernière fois de la saison au Stade Bollaert-Delelis. Sèchement battus il y a deux semaines par Arsenal (6-0), les Sang et Or, troisièmes du groupe B (5 points), ne peuvent plus rattraper le PSV (8), deuxième. Mais Séville (2) peut encore chiper la troisième place, synonyme de repêchage en barrages de la Ligue Europa.

Pour poursuivre leur parcours européen en février, les vice-champions de France en titre n'ont d'autre choix que de ne pas perdre face au 16ᵉ du championnat espagnol. Malgré deux défaites européennes consécutives, les Lensois peuvent y croire : ils ne se sont plus inclinés à domicile depuis près de trois mois.

Le RC Lens reversé en barrages de la Ligue Europa si...

- Il bat Séville.

- Il fait match nul contre Séville.

Le PSG, seul espoir français en Ligue des champions

Déjà assuré de poursuivre son parcours européen, le Paris Saint-Germain joue gros ce mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund (21h en live commenté sur TF1info). Pour la première fois depuis le début de l'ère qatarie, le club de la capitale pourrait être éliminé dès la phase de poules de la Ligue des champions. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, deuxièmes du groupe F (7 points) derrière Dortmund (10) et devant Newcastle (5) et Milan (5), ont toutefois leur destin entre leurs pieds : en cas de succès en Allemagne, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Avec, cerise sur le gâteau, la première place du groupe en poche.

Reste que le PSG ne connaît plus vraiment le goût d'une victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe. Cette saison, les déplacements à Newcastle (4-1) et Milan (2-1) se sont soldés par deux revers. Pire, sur leurs onze derniers voyages européens, les Parisiens ne sont sortis vainqueurs qu'à deux reprises (Haïfa et Juventus, en 2022). Mais pour le football français, la qualification parisienne reste cruciale : les Pays-Bas, eux, ont déjà envoyé le PSV Eindhoven en huitièmes. Dans le cas contraire, les Parisiens disputeront les barrages de la Ligue Europa.

Le PSG qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des champions si...

- Il bat Dortmund.

- Il fait match nul à Dortmund et Newcastle ne bat pas Milan.

- Il perd et Newcastle et Milan font match nul.

En Ligue Europa, carton plein ?

En Ligue Europa, le football français est à l'honneur. Les trois clubs tricolores engagés - Marseille, Rennes et Toulouse - peuvent toujours être en course lors de la phase à élimination directe. L'OM, qui se déplace sur la pelouse de Brighton, jeudi (21h), est même déjà assuré de poursuivre sa route. En tête du groupe B (11 points), les Phocéens devancent les Anglais (10). Ils n'ont besoin que d'éviter la défaite pour terminer premiers de la poule, synonyme de qualification directe en huitièmes de finale. En cas de défaite, ils devront passer par des barrages face à une équipe reversée de la Ligue des champions.

La situation est similaire pour Rennes. En difficulté en Ligue 1, les Bretons dominent le groupe F (12 points), devant Villarreal (10), qu'ils reçoivent ce jeudi (18h45). Comme Marseille, un nul suffira aux coéquipiers de Steve Mandanda pour rallier les huitièmes de finale.

De huitièmes de finale, il n'en est en revanche pas question pour Toulouse. Le TFC, deuxième du groupe E (8 points), est largement devancé par Liverpool (12). Mais le club de la ville rose, qui se déplace chez les Autrichiens du LASK (jeudi 18h45), comptent trois longueurs d'avance sur les Belges de l'Union Saint-Gilloise dans la course à la deuxième place. Un nul (et même une défaite si les Belges ne s'imposent pas face à Liverpool) suffira aux Toulousains pour se hisser en barrages. Un scénario catastrophe les enverrait à la troisième place, et donc en barrages de C4.

En Ligue Europa Conference, justement, le tableau est favorable au seul représentant français, Lille. Les Dogues sont en tête du groupe A (11 points), devant les Slovaques du Slovan Bratislava (10). Assurés de poursuivre leur parcours, ils peuvent se qualifier pour les huitièmes s'ils l'emportent ou concèdent le nul face aux Féroïens du Klaksvik (jeudi à 21h), déjà éliminés. En cas de mauvais résultat, ils devront passer par les barrages.

Avant même ces rencontres, la France est assurée d'envoyer quatre de ses six clubs en phase à élimination directe. Le scénario parfait permettrait même aux six clubs de l'Hexagone de continuer leur route. De bon augure dans la course à distance avec les Pays-Bas.