PSV Eindhoven-RC Lens : l'Histoire tient à une victoire pour les "Sang et Or"

D'ailleurs, ne comptez pas sur les Lensois pour se voir plus beaux qu'ils ne sont. "Le Petit Poucet, c'est nous et on le restera", a désamorcé Franck Haise. "On nous a beaucoup parlé (des huitièmes de finale, ndlr) après le match d'Arsenal. Pour l'instant, rien n'est fait (...) c'est trop tôt", a insisté son milieu offensif Adrien Thomasson. "On est exclusivement concentrés sur le match, parce qu'il va être difficile, et on se prendra à rêver une fois qu'on sera qualifiés. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas."

Et le passé est là pour le leur rappeler. En 1998, malgré une victoire historique à Wembley contre Arsenal (1-0), sur un but de Mickaël Debève, les espoirs nordistes de vivre une grande épopée s'étaient brisés sur le Dynamo Kiev (1-3). Vingt-cinq ans après, Lens court toujours derrière le deuxième succès de son histoire à l'extérieur en C1. "Écrivons notre bout d'Histoire, notre bout de page, de la plus belle des manières", a lancé Franck Haise. Pour irradier de bonheur le peuple "sang et or".