Villarreal-Liverpool : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la demi-finale retour ?

Le sous-marin jaune (le surnom de Villarreal) ne veut pas couler. Ce mardi, sur la pelouse de l'Estadio de la Cerámica, les coéquipiers des Français Etienne Capoue et Francis Coquelin doivent pour ce faire, réaliser rien de moins que le match parfait. Et faire perdurer cette série pleine d'espoir : à domicile, les Espagnols n'ont pas perdu depuis plus de cinq mois.