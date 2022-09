OM-Francfort : des supporters allemands font le salut nazi en tribune

Si le bilan de la soirée est tout de même considérable, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône se félicite toutefois que "la journée et la rencontre se sont déroulées sans incident majeur", en partie "grâce à la préparation bien en amont, la coopération et le dialogue avec l'ensemble des acteurs et un dispositif policier renforcé et réactif".