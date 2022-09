OM-Francfort : peur sur la ville avant le retour de la Ligue des champions

Tout faire pour ne pas revivre l'abject. Cinq jours après le déferlement de violence en amont de la rencontre de Ligue Europa Conférence, entre Nice et Cologne (1-1), jeudi 8 septembre, les images sont encore dans toutes les têtes. Dans ce contexte, c'est non sans appréhension que les regards se tournent vers Marseille, où la réception de l'Eintracht Francfort suscite de vives inquiétudes. Mardi 13 septembre, quelque 15.000 supporters allemands sont attendus pour assister à l'affiche de Ligue de champions opposant l'OM au vainqueur de la dernière Ligue Europa (à 21h, en live commenté sur TF1info).

Pour se prémunir de tout incident grave, tel que cela a été le cas à Nice, où les débordements ont débuté dans le centre-ville avant de se propager sur le parvis puis l'intérieur de l'Allianz Riviera, les moyens ont été mis pour faire face. À l'intérieur du Vélodrome, côté Olympique de Marseille, 1200 personnes (hôtesses, stadiers, agents de sécurité...) seront affectées à l'organisation et à la sécurité. Effectifs auxquels s'ajouteront environ 600 membres des forces de l'ordre. Trois arrêtés ont aussi été pris en amont par la préfecture des Bouches-du-Rhône, vendredi 9 septembre, pour éviter que l'avant-match ne dégénère.