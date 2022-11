"On n'avait pas l'info" : à 1-1, les joueurs de l'OM "ne savaient pas" pour la Ligue Europa

"Bien sûr qu'on voulait pousser pour aller en huitièmes (de finale), mais après l'occasion ratée de (Sead) Kolasinac (87e), on aurait pu garder ce 1-1... Malheureusement, tout le monde ne savait pas qu'on pouvait se qualifier en Ligue Europa", a assuré Mattéo Guendouzi au micro de RMC Sport. "Il n'y a pas eu une bonne communication et on le paie cash. (...) C'est une faute professionnelle. Nous n'étions pas dans la gestion." "Il y a eu une incompréhension. Si tout le monde savait, on ne serait pas parti autant l'abordage. (...) On s'est mal compris avec tout le bruit qu'il y avait", a poursuivi le milieu olympien en zone-mixte.

"Il y a eu un manque de communication entre nous sur la fin pour nous dire qu'on était, à ce moment-là, qualifiés pour la Ligue Europa", a confirmé son coéquipier Amine Harit, fautif sur le deuxième but des Spurs. "À dix secondes près, on était qualifiés pour une autre coupe d'Europe que celle qu'on voulait. Mais il valait mieux une Ligue Europa que rien... (...) C'est une erreur qui fait mal. On était concentré sur le terrain et on ne savait pas ce qu'il se passait sur l'autre match (Sporting-Francfort, ndlr). On n'a pas eu l'info, (...) on ne va pas se tirer les uns sur les autres, mais c'est un problème de communication flagrant. Mais vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette information ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir."