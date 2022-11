Ligue des champions : PSG-Bayern Munich, "une gourmandise pour les fans de foot"

Il fut un temps où le PSG et le Barça ne se quittaient plus. Puis un autre où Madrid avait pris la place de son ennemi catalan. En voici un nouveau où Paris ne se défait plus du Bayern Munich. Pour la troisième fois en quatre ans, Parisiens et Bavarois vont se croiser en phase à élimination directe de Ligue des champions. Après la finale de 2020, remportée 1-0 par les Allemands sur un but de l'ancien "Titi" Kingsley Coman, et la double confrontation en quarts l'année suivante - qui avait tourné à l'avantage de la bande à Kylian Mbappé (3-2, 0-1) -, l'acte III aura lieu en février et mars prochains en huitièmes de finale.

Statistiquement, les joueurs de Christophe Galtier avaient de grandes chances d'hériter du Bayern Munich. Et les probabilités se sont confirmées dans les faits, lors du tirage au sort, effectué lundi 7 novembre. "Quand j'ai vu les études de certains mathématiciens, j'ai compris que c'était une forte probabilité. J'en avais parlé avec quelques joueurs dans le vestiaire, après le match à Turin. Je ne suis pas surpris", a reconnu au micro de RMC Sport le conseiller sportif Luis Campos. "Ça sera deux grands matchs entre deux très grandes équipes du football européen. On est fiers d'être là, très confiants et positifs."