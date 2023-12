Ligue des champions : Kylian Mbappé voulait gagner, les calculs ne sont pas bons pour le PSG

Malgré le nul concédé à Dortmund (1-1), le PSG a assuré l'essentiel, mercredi 13 décembre, en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club parisien, mené au score et un temps virtuellement éliminé, boucle sa phase de poules à la deuxième place du Groupe F, derrière le Borussia. Une position qui met à découvert la bande de Kylian Mbappé en vue des huitièmes de finale.

Il y a des images qui ne trompent pas. Celle de Kylian Mbappé, quittant furibond la pelouse du Signal Iduna Park, en dit long sur son agacement. Pourtant, il aurait dû avoir le sourire : le PSG sera européen au printemps. Bien que tenu en échec à Dortmund (1-1), mercredi 13 décembre, le club de la capitale a profité de la victoire de l'AC Milan sur le terrain de Newcastle (1-2) pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un soulagement, même si les Parisiens, qui disputeront, en février, leur 12e phase à élimination directe d'affilée (seuls le Real Madrid, 21 fois, et le Bayern Munich, 16 font mieux), se sont contentés de la deuxième place du Groupe F, synonyme de tirage compliqué au prochain tour.

En gestion en fin de match, après avoir appris que les Milanais venaient de prendre l'avantage sur les Magpies, les champions de France ont joué petit bras. Une consigne, passée par Luis Enrique, qui a fortement déplu à Mbappé, lui qui voulait gagner pour assurer la première place de la poule. Alors qu'Achraf Hakimi faisait de grands gestes pour demander à ses partenaires de calmer le jeu, le capitaine de l'équipe de France a multiplié les gestes de dépit, pestant, écartant ou levant les bras en l'air. Irrité par le manque d'ambition de ses coéquipiers, c'est la tête basse, au coup sifflet final, qu'il a rejoint le vestiaire visiteurs. Passé en coup de vent en zone-mixte, il s'est engouffré, selon Le Parisien, en premier dans le bus francilien.

"On a su ce qui se passait à Newcastle et on a donc joué un peu plus calme", a reconnu le gardien parisien, Gianluigi Donnarumma. "Kylian Mbappé voulait aller chercher la première place, mais c'était important de ne pas encaisser de but. (...) Pas de risque ! On aurait pu gagner. En première période, on a cinq grosses occasions. Dommage... Au PSG, c'est normal que l'objectif soit de terminer en tête du groupe. Mais on est content de passer, on va continuer." "On est à la fois content mais on sait qu'on aurait pu faire mieux et finir à cette première place. C'était l'objectif", a regretté au micro de Canal+ Warren Zaïre-Emery, 17 ans, auteur du but égalisateur et élu "homme du match". "Mais content de finir à la deuxième place et d'être qualifié."

Prendre un but à la 85e minute serait stupide Luis Enrique, entraîneur du PSG

Une stratégie prudente assumée par Luis Enrique. "Je n'ai pas regardé le score de l'autre rencontre jusqu'à je ne sais plus quelle minute. L'objectif était de gagner notre match. On l'a dit et répété à la pause pour éviter le désastre. Mais à la 85e minute, on s'est rendu compte que Milan gagnait et que cette victoire nous qualifiait. C'est ce qui compte. J'ai demandé plus de contrôle et de prendre moins de risques mais que si on pouvait gagner, il fallait le faire", a expliqué l'entraîneur parisien. Avant d'évoquer la frustration de Mbappé. "C'est normal que les joueurs soient frustrés", a-t-il convenu, assurant que c'est à lui "de gérer cette prise de risques en tant qu'entraîneur". "Prendre un but à la 85e minute serait stupide", a lâché le coach espagnol.

Une prudence qui, comme le craint Kylian Mbappé, pourrait se retourner contre lui, et par ricochet le PSG. Finir premiers du Groupe F aurait permis aux champions de France de bénéficier d'un tirage plutôt favorable. Ils auraient pu se frotter à des adversaires comme Copenhague, le PSV, Porto, la Lazio, le Napoli, l'Inter Milan ou le RB Leipzig. Mais, en terminant deuxièmes, ils ont moins de garanties pour la suite. Et pour cause, l'adversité grimpe, non pas d'un cran mais, de plusieurs crans.

Lors du tirage au sort, qui aura lieu lundi 18 décembre (à 12h, à suivre en live commenté sur TF1info), les partenaires de Marquinhos ont de grandes chances de se frotter à un colosse de la scène continentale. Parmi lesquels Manchester City, champion d'Europe en titre, le Real Madrid et le Barça, contre qui Paris n'a pas que de bons souvenirs, Arsenal, l'Atlético de Madrid ou encore le Bayern Munich, bourreau du PSG l'an passé et son adversaire le plus probable (17,30%). À moins que le club parisien puisse compter, une fois n'est pas coutume, sur sa bonne étoile, en héritant de la Real Sociedad, l'équipe la plus abordable. Mais, même en tirant les Basques, les Parisiens ne sont sûrs de rien. Seul l'avenir dira si Luis Enrique a eu raison.

Les adversaires potentiels du PSG en huitièmes de finale :

- Bayern Munich (17,30%)

- Manchester City (14,75%)

- Arsenal (13,59%)

- Real Madrid (13,59%)

- Barcelone (13,59%)

- Atlético de Madrid (13,59%)

- Real Sociedad (13,59%)