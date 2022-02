PSG-Real Madrid : une finale avant l'heure pour lever les doutes

C'est une rencontre qui aurait pu se dérouler à Saint-Pétersbourg (Russie), un soir de mai 2022, avec le plus beau des trophées à la clé. Mais sur la route de la finale, c'est bien dès les huitièmes que Parisiens et Madrilènes vont croiser le fer et tenter de poursuivre leur route vers le titre tant convoité. La première manche, ce mardi 15 février au soir au Parc des Princes (21h, en live commenté sur TF1info), doit permettre aux deux clubs de prendre un avantage. Et de lever les premiers doutes.

Le Paris Saint-Germain, vainqueur de Rennes vendredi (1-0) pour la répétition générale, s'avance vers le Real Madrid sans excès de confiance. Car ces dernières semaines ont été agitées pour le club de la capitale. Sa superstar Lionel Messi ne retrouve toujours pas son rendement du Barça (7 buts en 20 matchs cette saison, dont 5 en Ligue des champions), son Brésilien Neymar n'a pas joué depuis fin novembre en raison d'une blessure à la cheville, et son entraîneur, Mauricio Pochettino, fait l'objet de nombreuses rumeurs l'envoyant loin du banc parisien.