Ligue des champions : que vaut la Real Sociedad, l'adversaire du PSG en huitièmes de finale ?

Le Paris Saint-Germain affrontera la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en février prochain. Les Parisiens n'étaient jamais tombés contre le club de Saint-Sébastien en compétitions européennes. Que vaut cette équipe ?

Cela aurait pu être Manchester City, tout juste auréolé de son titre de champion d'Europe, le Real Madrid, le club le plus sacré de l'histoire de la Ligue des champions, ou encore le Bayern Munich, le tombeur de la saison dernière. Il n'en sera finalement rien. En huitièmes de finale de C1, le Paris Saint-Germain a hérité de la Real Sociedad, l'adversaire sur le papier le plus clément, lors du tirage au sort réalisé ce lundi, à Nyon (Suisse).

La meilleure défense de la phase de groupes

Il faudra toutefois s'en méfier, aucune équipe n'arrivant en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions par hasard. Encore moins en terminant en tête de son groupe. Lors de la phase de poules, les Espagnols, quatrièmes de Liga la saison dernière, ont dominé l'Inter Milan, le finaliste en titre, ou encore Benfica, habitué des joutes européennes. Le club de la ville de Saint-Sébastien, au nord de l'Espagne, n'a d'ailleurs pas perdu la moindre rencontre (trois victoires, trois nuls).

Mieux, les hommes d'Imanol Alguacil n'ont encaissé que deux buts : personne ne fait mieux depuis le début de la compétition. À titre de comparaison, la deuxième meilleure défense (Arsenal et Dortmund, à égalité) en a encaissé deux fois plus (4). Surtout, le contraste est frappant avec le PSG. En six rencontres européennes, Gianluigi Donnarumma a récupéré huit fois le ballon au fond de ses filets.

Une défense de fer qui n'empêche pas les bleus et blancs de pratiquer du jeu. En témoigne leur sortie sur la pelouse de l'Inter, la semaine dernière. Si les Basques n'ont pu faire mieux qu'un partage des points (0-0), ils comptaient à la pause... 73% de possession de balle. Un jeu léché, notamment porté par Takefusa Kubo. L'international japonais, 22 ans, est arrivé il y a un an en provenance du Real Madrid. Depuis, il fait partie des cadres de l'équipe et contribue largement à l'actuelle sixième place de la Real en championnat, avec six buts et trois passes décisives en 16 rencontres.

L'ombre d'Antoine Griezmann

Surnommé le "Messi japonais", Takefusa Kubo suit surtout les traces d'un certain... Antoine Griezmann. L'international français (127 sélections) a disputé 202 rencontres avec la Real Sociedad, le club qui l'a révélé. Il avait d'ailleurs été l'un des grands artisans de la dernière campagne européenne du club basque en Ligue des champions. En 2013, son geste acrobatique avait permis d'éliminer l'Olympique Lyonnais en barrages, avant une élimination lors des groupes.

Depuis, la Real Sociedad n'a plus joué la C1... ce qui ne l'a pas empêché de croiser la route de clubs français. Le dernier en date ? L'AS Monaco, en phase de poules de la Ligue Europa, en 2021. Les Monégasques avaient alors concédé le nul au stade d'Anoeta (1-1), au sud de Saint-Sébastien, avant de s'imposer à domicile (2-1).

Des Français, il y en a justement dans l'effectif de la Real Sociedad : l'attaquant Mohamed Ali-Cho (19 ans), international espoir tricolore (sept sélections) et ancien Angevin, ou encore Robin Le Normand. Ou presque. Le défenseur de 27 ans, né en Bretagne, a grandi au sein du club basque depuis son arrivée à l'âge de 19 ans, avant d'en devenir l'un des titulaires. Ces derniers mois, alors que la sélection espagnole lui faisait les yeux doux, il a tourné le dos au maillot bleu (Didier Deschamps ne l'a jamais appelé) et choisi la Roja. Il retrouvera (un peu) la France à l'occasion de cette double confrontation face à Paris.

L'effectif basque est également composé de l'ancien Rennais Hamari Traoré, du capitaine Mikel Oyarzabal, ou encore de l'international écossais Kieran Tierney. Des noms moins clinquants que ceux de Kylian Mbappé et ses coéquipiers, mais surtout moins expérimentés à ce stade de la compétition. Majoritairement composée de joueurs formés au club, la Real Sociedad ne compte que deux éléments (Alvaro Odriozola et André Silva) ayant déjà disputé un huitième de finale de C1, selon nos confrères de L'Équipe.

Reste que le PSG devra être méfiant, lui qui a l'habitude des confrontations européennes face aux Espagnols. Et le bilan ne lui est pas franchement favorable. D'après le statisticien Opta, le club de la capitale n'a remporté que sept de ses 25 rencontres face à un club de l'autre côté des Pyrénées (sept nuls et dix défaites). Pour Paris, qui n'a gagné que deux de ses douze derniers matchs de Ligue des champions à l'extérieur, il va désormais falloir inverser la tendance des statistiques.