Le PSG va être fixé : où et quand suivre le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions ?

De retour en quarts, pour la première fois depuis 2021, le PSG va connaître le nom de son futur adversaire, vendredi 15 mars (à 12h, à suivre sur TF1info). Le club de la capitale, qui ambitionne de rallier le dernier carré de la compétition, va devoir croire très fort en sa chance pour échapper à Manchester City.

Revoilà le PSG dans le Top 8 européen. Après avoir passé sans encombre la Real Sociedad (2-0, 1-2), le club de la capitale va voir l'adversité monter d'un, peut-être même de plusieurs crans. Les hommes de Luis Enrique vont être fixés, vendredi 15 mars (à 12h, en live commenté sur TF1info), sur leur adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions parmi les sept équipes - Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, Arsenal, FC Barcelone, Borussia Dortmund et Atlético de Madrid – encore en lice.

"Je n'ai pas de préférence sur le tirage de la Ligue des champions", a assuré cette semaine le coach parisien Luis Enrique. "Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'aucune équipe ne souhaite tomber sur le PSG. Aucune. De toute façon, si on croit qu'il y a un tirage facile, on ne gagnera rien." Nul doute toutefois qu'il se réjouirait si les partenaires de Kylian Mbappé, préservé pour les matchs à enjeu, venaient à éviter Manchester City, le champion d'Europe en titre, ou le Real Madrid. Reste à voir si le hasard fera bien les choses.

Les matchs aller seront programmés les 9 et 10 avril, les rencontres retours, elles, se disputeront les 16 et 17 avril. Le tirage au sort est à suivre vendredi 15 mars, à 12h, sur le site officiel de l'UEFA, les chaînes des diffuseurs Canal+, beIN SPORTS 2 et RMC Sport, et bien sûr, en live commenté sur TF1info. Suivront les tirages au sort de la Ligue Europa (13h) et de la Ligue Europa Conférence (14h).