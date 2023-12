Ligue des champions : où et quand suivre le tirage au sort des huitièmes de finale ?

Deuxième de son groupe, à l'issue de la phase de poules, le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui auront lieu au printemps prochain. Le club de la capitale, qui ne sera pas protégé lors du tirage au sort prévu lundi 18 décembre, a de très fortes chances d'hériter d'un ogre du football européen.

Le PSG est bel et bien au rendez-vous des huitièmes de finale. Tenu en échec par Dortmund (1-1), mercredi 13 décembre, le club de la capitale a tout de même assuré l'essentiel, à savoir sortir de sa poule, grâce à son nul en Allemagne associé à la victoire du Milan AC à Newcastle (1-2). Cette combinaison de résultats permet aux joueurs de Luis Enrique de terminer deuxièmes de leur groupe, derrière le Borussia, mais ne les protège pas en vue de la phase à élimination directe.

Les partenaires de Kylian Mbappé, frustré de ne pas avoir accroché la première place, synonyme d'un prochain tour plus abordable, risquent de tomber sur du lourd, voire du très lourd, lors du tirage au sort, prévu à Nyon (Suisse), lundi 18 décembre (à 12h, en live commenté sur TF1info). Parmi les cadors européens susceptibles d'affronter le PSG, on retrouve Manchester City, champion d'Europe en titre, Arsenal, le Real Madrid, le Barça, l'Atlético de Madrid ou encore le Bayern Munich. Seule la Real Sociedad, surprise des poules, s'annonce être un bon tirage, même si on ne gagne pas un match avant de l'avoir joué.

Les matchs aller seront programmés les 13, 14 ainsi que les 20 et 21 février. Les rencontres retours, elles, se disputeront les 5, 6 puis les 12 et 13 mars. Le tirage au sort des huitièmes de finale est à suivre lundi 18 décembre, à 12h, sur le site officiel de l'UEFA, les chaînes des diffuseurs Canal+, beIN SPORTS et RMC Sport, et bien sûr, en live commenté sur TF1info.