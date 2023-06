Ligue des champions : trois ingrédients qui vont pimenter la finale Manchester City-Inter Milan

Difficile d'avoir affaire à deux styles plus différents. Manchester City et l'Inter Milan se sont hissés en finale en s'appuyant chacun sur des forces radicalement différentes. D'un côté, les Skyblues font figure de véritable rouleau compresseur offensif. Grâce notamment à un Erling Haaland insatiable, et à un pressing plus étouffant que jamais, ils ont marqué la bagatelle de 31 buts en 12 matchs. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne sont, de loin, la meilleure attaque de la compétition, avec en plus, quelques cartons restés dans les mémoires (7-0 contre Leipzig, 4-0 contre le Real Madrid ou 3-0 contre le Bayern Munich). Ils affichent également le plus grand nombre de passes décisives effectuées (27), la deuxième meilleure possession (59,8%) ou encore la meilleure précision de passe (90,4%).

En face, l'Inter Milan s'appuie, lui, sur une très grande rigidité tactique, couplée à une solidité de tous les instants. S'ils ont concédé un nombre de buts important (10, soit le double de Manchester City), ils ont réussi cinq "clean sheets" en six rencontres lors des matchs couperets. Au global, ce sont huit matchs lors desquels leur adversaire n'a pas trouvé le chemin des filets, soit le meilleur total de la compétition. Le fait que les joueurs de Simone Inzaghi aient réalisé le plus grand nombre de tacles (179) et réussi le plus de récupérations de ballons (461) et de dégagements (286) est également parlant.

Savoir qui de cette défense d'élite ou de cette attaque flamboyante prendra le dessus constitue l'une des plus grandes interrogations de cette finale, et sans doute la plus grande clé.