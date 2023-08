Ligue des champions : un supporter de l'AEK Athènes poignardé à mort en Grèce avant la rencontre face à Zagreb

En outre, huit personnes ont été blessées lors de cette rixe. À l'issue de celle-ci, la police grecque a procédé à 96 interpellations, sachant qu'une centaine de hooligans du club croate se trouvaient à Athènes en ce début de semaine. Une enquête a été ouverte et les personnes arrêtées doivent être entendues par le procureur mardi matin, selon l'agence de presse grecque Ana.

Cette affaire est malheureusement loin d'être une première dans le pays. Le football grec a, notamment, été endeuillé dans la nuit du 1er février 2022, à Thessalonique. Ce jour-là, Alkis Kampanos, un jeune supporter, avait été roué de coups et poignardé à mort après un match de football entre le PAOK FC et l'Aris FC. En juillet dernier, sept des accusés dans cette affaire ont été reconnus coupables d'homicide volontaire et condamnés à la prison à vie.