Heurts en marge du match AC Milan-PSG : "La violence fait partie du répertoire d'actions de la Curva Sud"

Pour TF1info, Sébastien Louis, docteur en histoire contemporaine et spécialiste des supporters radicaux en Europe, décrypte les ressorts et méthodes de la Curva Sud Milano. Le chercheur, auteur de l'ouvrage Ultras, les autres protagonistes du football (paru aux éditions Mare & Martin), dresse le portrait de ses membres, les ultras rossoneri.

Qui sont les membres de la Curva Sud ?

Sébastien Louis : La Curva Sud Milano est un groupe qui a vu le jour en 2008. Il a pris la succession de groupes plus anciens, avec pour but de réunir les différentes entités ultras du virage sud de Milan, qui est le fief absolu des ultras de Milan depuis les années 1970. C'est un des groupes ultras qui compte le plus, qui a fait l'histoire du mouvement en Italie et même au niveau mondial. Il a réussi à créer une véritable dynamique et qui compte plusieurs milliers d'affiliées. Pour ce qui est des membres actifs, ils sont plusieurs centaines. Ces membres sont, la plupart du temps, des jeunes gens classiques que l'on retrouve dans n'importe quel groupe ultra, avec aussi une partie féminine. C'est un groupe ultra dans tout ce qu'il y a de plus classique. La seule chose qui les distingue, c'est leur âge. Ce sont des jeunes qui ont généralement entre 20 et 40 ans.

Sont-ils réputés pour leur violence ?

Ils sont connus par rapport à certains actes de violence. Ils sont un groupe ultra, et non pas un groupe hooligan. Chez les hooligans, la violence est centrale. C'est leur activité principale. Alors que, chez les ultras, si la violence fait partie du mouvement, c'est un des modes d'action, parmi tant d'autres, qui n'occupe pas le devant de la scène. Les ultras font partie de la famille des supporters radicaux. De temps en temps, il y a des actions violentes. C'est plutôt rare, mais cela peut arriver. En Italie, les lois sont assez répressives : on peut être interdit de stade pour des faits assez ridicules, comme allumer un fumigène ou organiser un cortège non autorisé. Dans la péninsule, les interdictions de stade vont jusqu’à 10 ans pour les récidivistes, mais cela ne sert pas à grand-chose, car les violences se poursuivent, cela ne les décourage pas, en revanche, les incidents ont lieu dans des endroits particuliers comme hier soir, loin des stades, lors des déplacements.