Ligue des nations 2024-25 : les Bleus héritent du groupe de la mort

Le tirage au sort de la Ligue des nations 2024-25 a rendu son verdict, ce jeudi. Les Bleus ont été versés dans un groupe très relevé, aux côtés de l'Italie, la Belgique et Israël.

Cette fois, les Bleus n'ont pas été épargnés par le tirage au sort. Placée dans le chapeau 3 en raison de leurs mauvaises performances lors de la dernière édition, la France a hérité d'une poule très relevée composée de l'Italie, la Belgique et Israël. Les Transalpins, champions d'Europe en titre, font figure d'épouvantail. Les Diables Rouges ne semblent, eux, plus aussi menaçants que quelques années auparavant, dans le sillage de leur génération dorée, mais ils demeurent un adversaire coriace. Les Israéliens paraissent, de leur côté, un ton en dessous.

Par ailleurs, le Portugal a été versé avec la Croatie, la Pologne et l'Écosse dans le groupe 1, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine dans le groupe 3, et l'Espagne, le Danemark, la Suisse et la Serbie dans le groupe 4.

