France-Danemark : endeuillé, Didier Deschamps ne sera pas au Stade de France

"Guy Stéphan et le staff ont cette habitude de mettre les joueurs dans les meilleures conditions", a rassuré le capitaine tricolore Hugo Lloris. "L'absence de Didier Deschamps sera assez particulière. On se doit de faire les choses du mieux possible, réaliser un bon match. On doit montrer au coach qu'il peut compter sur nous, on aura une pensée pour lui et ses proches." L'entourage de la sélection n'a pas communiqué la date du retour du patron des Bleus.