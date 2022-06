EN DIRECT - Croatie-France : le match du rachat pour les Bleus ?

Pour ne pas les aider, les Tricolores débarquent à Split avec un effectif diminué (Raphaël Varane, blessé, remplacé par Ibrahima Konaté, Kylian Mbappé forfait, Karim Benzema, Kingsley Coman et N'Golo Kanté préservés). "Il y a de l'usure, de la fatigue", a constaté le sélectionneur, Didier Deschamps, évoquant une nouvelle fois les "saisons chargées" et l'enchaînement inédit de "quatre matchs en 11 jours". Par conséquent, le onze de départ, aligné pour ce remake de la finale de la Coupe du monde 2018, devrait être remanié à plus de 90% par rapport au Danemark. Un mal pour un bien ?