France-Danemark : ils ne vont plus se quitter jusqu'à la Coupe du monde

Un avant-goût de Coupe du monde. Six jours après la finale chaotique de la Ligue des champions, remportée par le Real Madrid aux dépens de Liverpool (0-1), le Stade de France retrouve les Bleus, vendredi 3 juin, dans un climat que l'on espère apaisé. L'équipe de France va remettre en jeu "sa" Ligue des nations, glanée en octobre dernier à l'issue d'un "Final 4", lors duquel les champions du monde 2018 ont renversé la Belgique (3-2) et l'Espagne (2-1). Curiosité du tirage, c'est face au Danemark (à 20h45, en live commenté sur TF1info), leur futur adversaire au Qatar, qu'ils vont entamer la défense de leur titre.

Ce match, le premier d'une série de quatre matchs programmés en 11 jours - contre la Croatie par deux fois (les 6 et 13 juin) et l'Autriche (le 10 juin) -, aura des allures de répétition générale pour les Bleus, à quelques mois du Mondial. Lors du tirage au sort pour le Qatar, les Bleus ont été versés dans la même poule que la Tunisie et une sélection (Pérou, Australie ou Émirats arabes unis), qui ne sera connue que le 17 juin à l'issue des barrages, et donc le Danemark. Un adversaire qu'ils ont déjà croisé six fois en phase finale d'une grande compétition (Euros 1984 et 1992, Coupes du monde 1998, 2002 et 2018).