France-Danemark : Pogba, Tchouaméni, Kanté... ces Bleus qui vont animer le mercato

Ce flou n'entoure pas qu'Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba. D'autres joueurs des Bleus abordent cet été sans trop s'assurance quant à leur avenir en club. Il faut s'attendre à du mouvement, entre ceux qui arrivent à l'échéance de leur prêt (William Saliba d'Arsenal à l'OM, Alphonse Areola du PSG à West Ham) et ceux qui sont annoncés sur le départ de leur club - Jules Koundé (FC Séville) pisté par Chelsea pour remplacer Antonio Rüdiger et Andreas Christensen ; Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), suivi par Newcastle et qui n'exclut pas un retour à Paris ; Christopher Nkunku (RB Leipzig) que le PSG pourrait rapatrier et Wissam Ben Yedder (AS Monaco), qui a des touches en Espagne, notamment au Barça selon L'Équipe.