France-Danemark : que devient Christian Eriksen, le "miraculé" de l'Euro ?

Et il n'a pas attendu bien longtemps. Le 26 février, sept mois et demi après son arrêt cardiaque, Christian Eriksen a rejoué en compétition officielle, en entrant en jeu à la 52e minute face à Newcastle (0-2), sous une longue ovation. "C'est un grand jour pour nous tous, mais surtout pour Christian et sa famille", a reconnu son entraîneur, Thomas Frank. Peu à peu, il a retrouvé le rythme (1 but et 4 passes décisives en 11 matchs). Des performances qui lui ont permis de retrouver aussi la sélection danoise pendant la deuxième quinzaine de mars.

"Il est en forme. Je l'ai suivi de près. J'étais récemment à Londres pour le voir et l'évaluer. Je l'ai vu à l’entraînement et en match et physiquement il est très, très affûté", a justifié le sélectionneur Kasper Hjulmand. "Il y a toujours des choses qui peuvent s'améliorer, c'est normal, mais il joue à un haut niveau".

Un retour, différé de quelques jours en raison d'un test positif au Covid, plus que réussi. Le 26 mars, entré en jeu en seconde période face aux Pays-Bas, le milieu de 30 ans n'a pas attendu deux minutes pour marquer. Un but salué comme un seul homme par le public de la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam. Trois jours plus tard, Christian Eriksen a été chaleureusement applaudi par le Parken Stadium de Copenhague à guichets fermés, le lieu même de son malaise à l'Euro. Cette fois titularisé en contre la Serbie (3-0) et honoré du brassard de capitaine, il a signé un nouveau but dans une liesse indescriptible.