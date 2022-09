Ligue des nations : l'Italie rejoint la finale à quatre

La consolation n'est sûrement pas à la mesure de la déception qui règne dans l'équipe de football italienne. Non qualifiée pour la future Coupe du monde au Qatar, l'Italie sera tout de même présente lors de la finale à quatre de la Ligue des nations grâce à sa victoire face à la Hongrie (2-0). L'équipe rejoint ainsi les Pays-Bas et la Croatie. Un succès qui est, par ailleurs, synonyme d'une première place dans un groupe également constitué de l'Allemagne et de l'Angleterre.