"Chaos total" en marge de Nice-Cologne : trois questions sur ce match qui a failli être annulé

Se pose aussi des conséquences sportives. L'UEFA devrait ouvrir une enquête sur les violences causées par quelques dizaines d'individus à l'Allianz Riviera. Le FC Cologne, déjà sanctionné la saison passée, après les incidents ayant émaillé la rencontre de Ligue Europa contre Arsenal, pourrait écoper d'une interdiction de déplacement de ses supporters. La Commission de discipline de l'instance européenne pourrait sévir plus durement en infligeant au club allemand un huis clos total ou partiel à domicile pour plusieurs matchs, comme le prévoit le règlement. "Les sanctions sont probables, oui", a reconnu l'attachée de presse du club allemand Lil Zercher. "On va analyser ça ultérieurement et on communiquera en temps utile."

L'OGC Nice pourrait mieux s'en tirer, à condition que l'enquête de l'UEFA ne mette pas à jour des manquements d'organisation et de sécurité. "Je ne crains pas de suspension de stade. Ce serait trop injuste", a estimé le coach niçois Lucien Favre. Son président, Jean-Pierre Rivère, s'est lui dit lassé par ces nouveaux débordements. "Quand vous vivez ça en direct, c'est terrible. Quand le lendemain matin vous le revivez une deuxième fois en revoyant les images, c'est encore pire. Ce n'est plus possible", a-t-il pesté en conférence de presse, espérant toutefois que Nice en sortira indemne. "On voit que ce sont les Allemands qui ont attaqué. Heureusement que certains stadiers de chez nous les ont bloqués. J'espère qu'on n'aura pas de sanctions. J'espère."