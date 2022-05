Ligue Europa Conférence : Marseille éliminé aux portes de la finale

Feyenoord, qui n'a guère fait passer des frissons dans le dos de Steve Mandanda qu'en fin de première mi-temps, aura donc le droit à un 19e match européen, pour conclure cette campagne de C4 débutée en juillet avec les tours préliminaires. Avec l'occasion d'un quatrième titre européen, après ceux en C1 (1970) et les deux C3 (1974 et 2002). Les Néerlandais devront toutefois pour cela battre un spécialiste des compétitions européennes : José Mourinho, entraîneur de l'AS Rome et déjà vainqueur de deux Ligues des champions (2004, 2010) et de deux Ligues Europa (2003, 2017).