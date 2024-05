Ligue Europa : Marseille et l'Atalanta se neutralisent lors de la demi-finale aller

L'Olympique de Marseille n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) contre l'Atalanta Bergame, ce jeudi au Vélodrome, en match aller des demi-finales de la Ligue Europa. Avec ce résultat décevant, les Phocéens se compliquent la tâche pour la suite de la compétition.

Les Marseillais pourront avoir des regrets. Globalement dominateurs face à des Italiens décevants, l'OM n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1), ce jeudi au Vélodrome. D'un bijou de frappe depuis l'entrée de la surface, Chancel Mbemba (20') a égalisé après l'ouverture précoce de l'intenable Gianluca Scamacca (11'). Pour espérer voir Dublin, les Phocéens devront donc aller chercher un bon résultat en Italie, jeudi prochain, lors du match retour de ces demi-finales de la Ligue Europa.

Passé les vingt premières minutes très intenses, lors desquelles le public marseillais sera passé par toutes les émotions, le match a perdu en intensité. Les deux formations ont ensuite peiné à se montrer dangereuses face à deux arrières gardes bien regroupées et solides. Les locaux auraient tout de même pu prendre les devants si Pierre-Émerick Aubameyang s'était montré plus tueur devant le but (45', 47') ou si la barre n'avait pas repoussé la frappe limpide d'Azzedine Ounahi (73').

"On a mouillé le maillot, je dis merci aux supporters, à l’équipe, au staff. Tout est possible. On croit en nous, on va continuer à travailler pour aller chercher la qualification. On va se donner à fond", a réagi le défenseur Chancel Mbemba au micro de M6, après le coup de sifflet final. Le roc marseillais et ses coéquipiers auront bien besoin de ça pour résister à l'enfer qui leur est promis dans l'antre de La Dea.