Lille-PSG : Kylian Mbappé marque au bout de 8 secondes, un record en Ligue 1

C'est l'un des buts les plus rapides de l'histoire de la Ligue 1. Et il est inscrit par l'enfant chéri du football bleu, blanc, rouge : Kylian Mbappé. Ce dimanche 21 août au soir, pour le dernier match de la 3e journée de Ligue 1, qui oppose le Losc au PSG, le buteur du Paris Saint-Germain a très rapidement marqué, inscrivant le premier but de la rencontre en seulement 8 secondes. Il égale ainsi le record historique de la Ligue 1, qui remontait à 1992 et était détenu par Michel Rio (8 secondes avec Caen, le 15 février 1992, face à Cannes).

Juste après le coup d'envoi, au bout d'une combinaison visiblement travaillée, Mbappé s'est retrouvé lancé dans l'espace et a surpris le gardien lillois Leo Jardim avec un lob astucieux pour marquer son deuxième but de la saison en L1. Le tout, en un peu plus de huit secondes, selon un chronométrage effectué par l'AFP.